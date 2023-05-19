بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، ورؤساء مصر وسورية وتونس والصومال عبدالفتاح السيسي، بشار الأسد، قيس سعيد، حسن شيخ محمود، مجالات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك، خلال لقاء ولي العهد لقادة الدول «كل على حده»، في جدة اليوم (الجمعة)، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.