بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، ورؤساء مصر وسورية وتونس والصومال عبدالفتاح السيسي، بشار الأسد، قيس سعيد، حسن شيخ محمود، مجالات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك.
جاء ذلك، خلال لقاء ولي العهد لقادة الدول «كل على حده»، في جدة اليوم (الجمعة)، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
حضر اللقاءات من الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، و وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية.
فيما حضر من الجانب الأردني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والوفد الرسمي الأردني، والوفود الرسمية من مصر وسورية وتونس والصومال.