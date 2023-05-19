وصل إلى جدة، اليوم، أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ للمشاركة في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.