وصل إلى جدة، اليوم، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ للمشاركة في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.