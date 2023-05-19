وصل إلى جدة اليوم، دولة السيد أيمن بن عبدالرحمن رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.