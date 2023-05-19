وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -قبل قليل- إلى جدة للمشاركة في القمة العربية، وقال إن زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي. مؤكداً عبر حسابه في «تويتر»: إن «المملكة العربية السعودية تلعب دوراً مهماً ونحن على استعداد للارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد».

وكشف الرئيس الأوكراني أنه سيبحث صيغة السلام وملف السجناء السياسيين، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى المملكة ومشاركته في أعمال القمة العربية (32) من منطلق إيمانه بحيادية موقف المملكة من الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم انحيازها لأي طرف، وتمسكها بضرورة التزام الدول كافة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وحرصها على توظيف علاقاتها الجيدة مع طرفي الصراع في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.