كشفت وكالة «رويترز»، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طريقه إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ32 التي تنطلق فعالياتها في دورتها العادية، اليوم (الجمعة). وقال مصدر -لم يكشف عن هويته- إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.وكان مسؤول أوكراني بارز برر مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع باعتبارها تشهد اتخاذ الدول الكبرى الرئيسية في المعسكر الغربي قرارات «مهمة للغاية». وقال أمين مجلس الأمن والدفاع القومي أوليكسي دانيلوف للتلفزيون الرسمي اليوم: «أشياء مهمة للغاية سيتم تحديدها هناك؛ لذا فإن وجود رئيسنا أمر ضروري جدّاً للدفاع عن مصالحنا».ومن المقرر أن يبدأ قادة الدول السبع الكبرى (اليابان، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا) قمتهم، (الجمعة)، في هيروشيما. ويتوقع أن تستغل دول المجموعة القمة للإعلان عن تشديد العقوبات على روسيا والتباحث بشأن الصراع المستمر دون هوادة منذ أكثر من عام.