انطلقت فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية مساء البارحة تحت رعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف وذلك بالمنطقة المركزية.

ويقدم المهرجان على مدى خمسة أيام عرض المزارعين والنحالين والأسر المنتجة منتجاتهم الزراعية عبر الأركان المخصصة لهم وعدداً من الفعاليات المتنوعة على المسرح من أبرزها تقديم الألوان الشعبية للطائف، ومسابقات ثقافية متنوعة للأسر والأطفال، ومحاضرات علمية تقدمها جامعة الطائف للمهتمين والمختصين بالقطاع الزراعي، كما صاحب فعاليات المهرجان زيارة قافلة الإبل المحملة بالفواكه الموسمية التي جابت المنطقة المركزية «سوق البلد» لتوزيع الفواكه على الزوار.

من جانبه أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية يحظى باهتمام واسع لدى أهالي وزوار المحافظة والذي يعد الأول من نوعه حيث يهدف المهرجان إلى دعم وتشجيع المزارعين لتسويق وإبراز أجود المنتجات الزراعية التي تتميز بها الطائف، مشيراً الى أنه جرى تخصيص ساحة المواقف بالجهة المقابلة لبوابة الحزم للزوار طيلة أيام المهرجان