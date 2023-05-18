واصلت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» نجاحاتها في تقديم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، وذلك بإعلان تنفيذ أكثر من 1.6 مليون عملية إلكترونية خلال شهر أبريل 2023.

وأنجزت منصة «أبشر» من خلال تتفيذ خدمات المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 76,472 جواز سفر إلكترونياً، و490,535 إقامة، إضافة إلى تنفيذ 38,170 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و358,121 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و5863 عملية نقل خدمات، و24,295 طلب تقرير مقيم، و11,842 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و1683 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

ونفذت المنصة الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، من خلال إنجاز 44,749 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و71,725 طلب ورقة إصلاح، و96,520 تجديد رخصة سياقة، و75,026 إصدار طلب تفويض قيادة، و12,619 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و13,079 مبايعة مركبات، و4984 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات.

وأصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 5905 سجلات أسرة، و23,847 تجديدًا لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و82,001 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و20,143 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و4425 تعريفًا بأفراد الأسرة، وتم إنجاز 131,214 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و6990 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن «أبشر» انطلقت قبل أكثر من 12 عامًا كواجهة موحدة لخدمات وزارة الداخلية؛ تنشئ هوية رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتيح لهم الوصول عبر النفاذ الوطني الموحد إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ خدماتهم عبر حلول إبداعية وابتكارية من خلال تسخير أحدث التقنيات والاستفادة من الممكنات التقنية، حيث تجاوز عدد الهويات الرقمية الناشئة من أبشر أكثر من 26 مليون هوية رقمية.