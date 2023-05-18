وصل إلى جدة اليوم (الخميس) ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفه، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير البحرين لدى السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.