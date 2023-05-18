قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان‬⁩ تعازيه لذوي رجل الأمن محمد عبداللطيف العجلان، الذي استشهد خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار ترويج المخدرات في محافظة جدة.

وعبّر الأمير بدر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن فخر واعتزاز الوطن بعمله البطولي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان الشهيد محمد عبداللطيف العجلان قد استشهد في ميدان العز والكرامة خلال مشاركته في عملية أمنية استهدفت أحد أوكار المخدرات في جدة.

إذ تابعت إدارة مكافحة المخدرات بجدة معلومات أكدت نشاط تشكيل عصابي لترويج المخدرات لعدد من المجهولين من جنسية إثيوبية، نجحت أعمال التحريات والتتبع في كشف وكرهم داخل أرض فضاء بحي العدل، وتم تشكيل فريق لضبطهم فجر الثلاثاء، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليهم بادروا بمقاومتهم بإطلاق النار، ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء. وتم الرد على مصدر النيران، ونجح رجال الأمن في ضبط الجناة عقب فرارهم نحو محطة الميزان جنوبي جدة.

وعُرف رئيس رقباء محمد بن عبداللطيف العجلان بشجاعته وإخلاصه وتفانيه طوال فترة عمله.

هذا وووري جثمان الشهيد عقب الصلاة عليه الأربعاء في الحرم المكي بعد صلاة العصر، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد أكد على عزم الدولة اجتثاث كل ما من شأنه الارتباط بالمخدرات، من «تهريب واستقبال وترويج ووساطة».

وقال: «الحملة الأمنية على المخدرات لا تزال في بدايتها، وستستمر حتى تحقيق أهدافها، وقد حققت نتائج ملموسة، نتيجة المتابعة الدقيقة من لدُن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لنتائجها وتحركاتها أولاً بأول. لن نترك ولن نسمح لهؤلاء المهربين والمروجين بأن يستهدفوا شبابنا، أو يعبثوا بالأمن؛ بأي شكل من الأشكال».