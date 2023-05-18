أعلنت علامة نسبريسو التجارية عن ٳطلاق ماكينة «ڤيرتو بوب» الجديدة، أحدث ٳضافة ٳلى مجموعة «ڤيرتو»، والتي تتميز باعتبارها أصغر جهاز لتحضير القهوة والأقل تكلفة من نسبريسو. تعمل «ڤيرتو بوب» حصرياً مع كبسولات نسبريسو ڤيرتو، وتقدم خيارات واسعة من النكهات مع 30 كبسولة، للحصول على كريمة مخملية بجودة باريستا. وتتوافق الماكينة الجديدة مع أربعة أحجام من فناجين الاسبريسو وحتى الأكواب الكبيرة، وتتيح الفرصة لعشاق القهوة لتحضير وصفاتهم المفضلة في المنزل بلمسة زر واحدة.

وأوضح رامون ستيفز، المدير التنفيذي في نسبريسو السعودية: «يُتيح ٳطلاق ماكينة «ڤيرتو» في المملكة العربية السعودية، الفرصة أمام عشاق القهوة للاستمتاع في تحضير وصفات القهوة المفضلة، من خلال مجموعة واسعة من الخيارات والأذواق والأحجام والتي تلبي احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة، من دون المساومة على الجودة التي تشتهر بها علامة «نسبريسو». ونتطلع مع ٳطلاق ماكينة بوب «ڤيرتو» الجديدة إلى تعزيز فرحة الألوان في الركن المخصص للقهوة، حيث تتميز بأنها أصغر حجماً وأكثر حيوية من حيث الألوان في إطار مجموعة «ڤيرتو» الخاصّة بنسبريسو. ولا يرتبط صغر حجم الجهاز بالنوعية والجودة المبتغاة، حيث يتميز بالقوة والمتانة والقدرة على تحقيق تجربة نسبريسو الكاملة».

وتمنح خيارات الألوان الستة لماكينة «ڤيرتو بوب» الجديدة محبي القهوة حرية التعبيرعن أسلوبهم الخاص وإضافة لمساتهم الخاصة إلى ركن القهوة. وتشمل الألوان الجديدة «ليكوريس بلاك» أو «كوكونت وايت» و«سبايسي رد» النابض بالحيوية أو «مانجو يلو» أو «أكوا مينت» أو «باسيفيك بلو».

تقنية Cetrefusion™️الفريدة في ماكينة ڨيرتو

كما هو الحال مع باقي مجموعة «ڤيرتو»، يُمكن لعشاق القهوة الاستمتاع بتقنية Cetrefusion™️ الذكية من نسبريسو والمتوفّرة أيضاً في ماكينة «ڤيرتو بوب». تعمل هذه التقنية على قراءة الباركود على كل كبسولة لضبط إجراءات التحضير لكل مزيج بلمسة زر واحدة، من القهوة المستخلصة إلى درجة حرارة الماء ومعدل التدفق وسرعة الدوران، بناءً على أحجام ومقاسات الأكواب بالإضافة ٳلى الحصول على أفضل نكهة وكريمة من كل مزيج.

وتضمن هذه الميزة الرئيسية للماكينة، والتي هي ثمرة عمل وابتكار الخبراء في نسبريسو والذين اختاروا مصدر البُن وطريقة التحميص بعناية فائقة، والاستمتاع بالنكهة والكريمة عالية الجودة مع كل فنجان قهوة. وعند التشغيل، تدور الكبسولة بسرعة كبيرة (تصل إلى 4 آلاف دورة في الدقيقة) لتمتزج القهوة المطحونة بالماء للحصول على قهوة داكنة اللون مع طبقة الكريمة المثالية المخملية بجودة باريستا.

استمتع بمجموعة «ڨيرتو» المتعددة الاستخدامات

تقدم مجموعة «ڨيرتو» لعشاق القهوة أكثر من 30 كبسولة بما في ذلك المثلجة مع نكهات متعددة تلبي جميع الأذواق، بالإضافة إلى الإصدارات المحدودة الموسمية. وتتناسب الكبسولات ذات الأحجام المختلفة مع مجموعة أحجام فنجان القهوة، كل منها ممزوج ومحمص بعناية لتقديم تجربة قهوة مميزة بجودة عالية. سواء كنت مع أصدقائك على وجبة فطور وغداء أو إذا كنت ترغب في احتساء مشروبك المفضل الغني بالكافيين، تقدم ماكينة «ڤيرتو بوب» تنوعاً مميزاً يناسب كل الأذواق واللحظات، مع أربعة أحجام من أكواب القهوة مثل الماغ (230 مل)، والغران لونغو (150 مل)، والدبل اسبريسو (80 مل) أو الاسبريسو (40 مل)، ما يجعلها الأنسب لاستخدامها مع جهاز تحضير الحليب «نسبرسو ايروتشينو»، حيث يمكنك تحضير قهوتك المفضلة في المنزل.

التزام نسبريسو بالاستدامة

تلتزم نسبريسو بكل ما يتعلق بالاستدامة، والتي تأتي في صميم أعمالها وأنشطتها، وتتطلع إلى المساهمة في تحقيق تغيير إيجابي على المجتمعات والبيئة والمناخ، بالإضافة إلى تقديم تجربة قهوة فاخرة وسلسة للمستهلكين. وتماشياً مع هذا النهج، فإن جميع كبسولات قهوة نسبريسو، بما في ذلك مجموعة «ڨيرتو»، مصنوعة من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 80٪ وقابلة لإعادة التدوير بالكامل. كما استثمرت نسبريسو في برامج إعادة التدوير الخاصة بها، لجعل عملية إعادة تدوير الكبسولات المستعملة بسيطة ومريحة قدر الإمكان للمستهلكين. وفي إطار جهودها للحد من التأثيرات السلبية على الكوكب، يتم تصنيع ماكينة «ڤيرتو بوب» من بلاستيك...