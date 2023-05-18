وصل إلى جدة، اليوم، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين؛ للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والوزير المفوض لوزارة الخارجية فريد عبدالرحمن الخازم، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.