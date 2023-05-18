ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم ضبط 5 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.