إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عملية فصل التوأم السيامي النيجيري «حسانة وحسينة» أبناء عمر رايانو، بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على 8 مراحل وتستغرق حوالى 14 ساعة، مشيراً إلى أن التوأم ولدتا في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 12 / 1 / 2022م، وتشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

وأضاف الربيعة أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاماً وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56.

وفي ختام تصريحه سأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده- خير الجزاء على الدعم غير المحدود للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي كان سبباً بعد توفيق الله في ريادة المملكة بهذا البرنامج خصوصاً والقطاع الصحي عموماً، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة.