كشف رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، اكتمال استعداداتهما وجاهزيتهما لخوض المهمة العلمية الفضائية المتجهة لمحطة الفضاء الدولية في موعدها المرتقب في الواحد والعشرين من مايو الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة «أكسيوم سبيس»، أمس، أثناء فترة الحجر الصحي لرواد الرحلة، وجمعهما بزميليهما رائدَي الفضاء الأمريكيّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر.وأكد رائدا الفضاء السعوديان، جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.وإجابة عن أسئلة المشاركين في المؤتمر، قالت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي: «إننا متحمسان للانطلاق نحو الفضاء لتحقيق إنجازات تاريخية لوطننا الغالي وللبشرية أجمع».وأوضحت برناوي بقولها: «إنني أعمل على مدى 10 سنوات في مجالات البحوث العلمية والطبية، وفخورة اليوم أنني أمثل المملكة العربية السعودية كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة، خاصة ونحن على بعد أيام من الانطلاق بحماس وتفاؤل كبير إلى الفضاء».وفي إجابتها عما ستأخذه معها إلى الفضاء، أجابت ريانة: «إنني فخورة بأن تصحبني كل أحلام النساء السعوديات والعرب إلى الفضاء، وأنا هنا بسبب دعم القيادة»، مضيفة وأحمل معي قرطين عمرهما يتجاوز 60 عاماً هما هدية من جدتي.بدوره، أوضح رائد الفضاء السعودي علي القرني: «تعودنا كسعوديين أن يكون لنا حضور مشرّف في كل مجالات التقدم العلمي، وسنكون، بإذن الله، امتداداً لإنجازات الوطن في رحلتنا القادمة»، وأضاف قائلًا: «إننا فخورون ونشعر بالحماس الكبير لأنها المرة الأولى التي ننطلق فيها إلى محطة الفضاء الدولية، كما نتطلع لأداء التجارب العلمية وتطبيقها مع الطلاب خلال مهمتنا، ونشكر القيادة وعائلتي وكل الوكالات والشركاء على الدعم الذي بذلوه لإنجاح الرحلة العلمية».