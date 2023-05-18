أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من قبل الإمارة والجهات الحكومية، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم، مثمناً ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية، من حماية لمقدرات الوطن والمواطن من خلال مشروعات رؤية 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور الفايز.