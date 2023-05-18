أكدت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدمات منصة تراضي بلغوا نحو 217 ألف مستفيد، خلال 3 أشهر، فيما عقدت المنصة خلال الفترة نفسها أكثر من 127 ألف جلسة صلح «عن بُعد».وتتيح منصة «تراضي»، حل النزاعات -عن بُعد- دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة. كما تُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.ويمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلّم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح -عن بُعد- للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف، والصلح، وإحالة ما اتُّفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها عبر المنصة.