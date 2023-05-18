أعلنت السعودية وباكستان توقيع اتفاقية تسمح بإصدار جوازات السفر الباكستانية للجالية البرماوية التي تعيش في السعودية، وستعمل لجنة ثنائية مكونة من ممثلي السعودية ووزارة الداخلية الباكستانية على إصدار وثائق السفر للبرماويين، بحسب القنصلية الباكستانية في جدة.

كما وقعا اتفاقية (الطريق إلى مكة) بهدف تسهيل إجراءات الهجرة للحجاج والمعتمرين، وسيتم تقديم خدمات الهجرة للمعتمرين الباكستانيين في كلا البلدين ولن يخضعوا للإجراءات في المطارات السعودية.

وسيستفيد من هذه الخدمة في المرحلة الأولى ما يقارب ٢٦ ألف معتمر في مطار إسلام آباد الدولي، وستوسع الخدمة لاحقاً إلى مطاري كراتشي ولاهور الدوليين.