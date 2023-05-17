استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول مايكل كوريلا، الذي يزور السعودية حاليًا.

وبحث الرويلي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال الاستقبال، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقشا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.