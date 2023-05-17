كشف لـ «عكاظ» رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور وليد الحبيب أن الوفيات بسبب السكتات القلبية المنتشرة بين الشباب ليست جديدة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث باتت تتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وأوضح الدكتور الحبيب أن تزايد وفيات صغار السن نتجية للاضطراب في كهرباء القلب إضافة إلى الأمراض التي لم تكتشف عند المريض.

وأشار الدكتور الحبيب إلى أن من أسباب «السكتات» التي تحدث بين الرياضيين وجود أمراض غير مكتشفة في عضلة القلب لذا ننصح بالتنبه لذالك من قبل الرياضيين الممارسين.

وحول ضرورة إقلاع المرضى عن التدخين قال الدكتور الحبيب: «شخصياً لا أنصح المريض في مراحله الأخيرة بالإقلاع عن التدخين كون ذلك ليس له تأثير في ذلك الوقت».

وأضاف الدكتور الحبيب: «إن 45% من الوفيات في المملكة سببها أمراض القلب وفي مقدمتها تصلب الشرايين والأزمات القلبية».

وتابع:«أكثر من 30% من سكان السعودية معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعتبر المملكة من أكثر الدول من حيث ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب و التي تعد المسبب الأول للوفيات بالمملكة، مما دعا المجلس الصحي السعودي لإطلاق معايير جديدة لخفض معدل الإصابة بأمراض القلب».

وأشار الدكتور الحبيب إلى أن ارتفاع الكوليسترول و السمنة والتدخين ومرض السكري وقلة النشاط البدني من المسببات البارزة لأمراض القلب.

ولفت الدكتور الحبيب إلى أن مبادرة «احم قلبك» تستهدف فحوصات طبية لمليون مواطن ومقيم في المملكة عبر شراكات إستراتيجية مع القطاعين الصحي والتطوعي؛ لاستهداف الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الاصابة بأمراض القلب عبر قنوات متعددة تشمل الفحوصات الفورية التي تقدم داخل المراكز التجارية الكبرى والمنتزهات المنتشرة في مختلف مدن المملكة من خلال فريق الحملة الصحي وعياداته المتنقلة.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي لمبادرة «احم قلبك» وهي أكبر حملة توعوية في المملكة تعنى بأمراض القلب والأوعية الدموية بإشراف وزارة الصحة وتنفيذ جمعية التطوع الصحية بالشراكة مع شركات أدوية متخصصة وبحضور كبار الاستشاريين الطبيين في مجال صحة القلب و التخصصات المختلفة مع نخبة من الإعلاميين والعاملين في المجال الصحي من منسوبي وزارة الصحة والتطوع الصحي.