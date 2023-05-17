انطلقت بمنطقة عسير أعمال «ورشة جود الحياة» المتنقلة؛ لتحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة عبر تقديم خدمات الصيانة و الترميم لمنازلهم، والتي تشمل الكهرباء، التكييف، الأبواب النوافذ، السباكة والصرف، التشققات والدهان، المطابخ، والعزل المائي.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية منازل بمنطقة عسير «إسماعيل آل بدوي»، أنّ الورشة تعمل على تلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة، وتقديم خدمات متكاملة لها، كما تهدف إلى الوصول إلى المناطق الطرفية والمكوث فيها لفترات طويلة، موجهاً الشكر للقائمين على هذه المبادرة والعاملين بها، لدعمهم السخي في إنشاء الورشة المتنقلة التي تخدم شريحة كبيرة من الأسر الأشد حاجة.