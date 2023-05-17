رأس محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن جلسة المجلس المحلي بالمحافظة في دورته الثانية لعام ١٤٤٤هـ‍، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس بمقر المجلس في المحافظة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة واستعراض ماتم من إنجازات ومشاريع طرحت في محاور اجتماع الجلسة السابقة، بعد ذلك ناقش المجلس محاور الاجتماع الواردة في جدول أعمال الجلسة الحالية وأبرزها مناقشة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها والخدمات بالمحافظة ومركز الموسم ومنها تحسين وتطوير القرى التابعة للمحافظة ومركز الموسم، وصيانة السفلتة للشوارع الداخلية للمحافظة ومركز الموسم، وصيانة واستكمال مصدات السيول بوادي بن عبدالله، ومناقشة تطوير كورنيش شاطئ الموسم، ودراسة وتوسعة كوبري طريق الطوال - صامطة، وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس عددا من التوصيات.