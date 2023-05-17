شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جدة اليوم (الأربعاء)، في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بتطورات الوضع في جمهورية السودان، وذلك بمشاركة، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واستعرض الاجتماع، أهم ما تضمنه إعلان جدة، ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وأكد على بذل كافة الجهود لترسيخ هذا الاتفاق، وحث طرفي النزاع على الانخراط في عملية الحوار بشكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه.

كما بحث الاجتماع، مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لجهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.