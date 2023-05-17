رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد بسلطنة عمان، برئاسة وزير المالية العماني -رئيس الدورة الحالية- سلطان الحبسي، ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، ومعالي الأمين العام للمجلس.

واستعرض أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة من لجنة الوكلاء وعلى المستجدات التي تتم متابعتها من قبل الأمانة العامة.

كما ناقشوا ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي لتفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهماتها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.