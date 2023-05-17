نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لقادة القطاعات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.وأكد خلال وقوفه على سير العمل من غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، أن الحملة التي تأتي بدعم وتوجيهات وقيادة ولي العهد تحقق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أنها ما تزال في بدايتها، والضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة، وستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثوا بالأمن بأي شكل من الأشكال، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات، مستشعرين دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته من خطر آفة المخدرات، موجهاً بنقل تحياته لرجال الأمن العاملين في جميع المناطق.وشدد على أهمية وعي المواطن ودوره في مكافحة المخدرات من خلال التبليغ عن مروجي ومهربي المخدرات، مؤكداً أن بلاغات الجميع يتم التعامل معها بسرية تامة.واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة إلى شرح قدمه مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي حول أبرز نتائج المهمات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية في مكافحة المخدرات بحضور نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا.