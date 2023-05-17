بمصادقة حضور قيادات الجامعات الأعضاء، جدد المؤتمر العام لرابطة الجامعات الإسلامية، في دورته الثانية عشرة، بالإجماع ثقته في الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، رئيساً لرابطة الجامعات الإسلامية، كما بارك المؤتمر صدور النظام الأساسي للرابطة. وتبنى المؤتمرون إصدار دليل تعليمي للمناهج الإسلامية لكافة المراحل الدراسية، وإصدار دليل آخر للتحصين الفكري، وموسوعة القيم الإسلامية.وأعلن العيسى، من مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لرابطة الجامعات الإسلامية، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة من القيادات المسؤولة في عدد من الجامعات الأعضاء.وافتتح العيسى المؤتمر بكلمةٍ رحّب فيها بالحضور، في رحاب مهبط الوحي ومهد الرسالة الخاتمة بمكة المكرمة، منوِّهاً بالموضوعات والقضايا المطروحة في جدول أعمال المؤتمر، والتي تُعدّ من المهمات المنوطة برابطة الجامعات.وأوضح الشيخ العيسى أن رابطة الجامعات أهم وأقوى حلقات الوصل الأكاديمية في الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن رابطة الجامعات تضطلع بأفقها الجديد بمسؤولياتٍ عالمية نوعية. وأكد أن النظام الجديد للرابطة يتيح لها توسيع مهماتها ونشاطاتها حول العالم، مثمناً رغبة جامعات كبيرة في الانضمام لعضوية الرابطة، وكذلك برغبة جامعات أخرى صديقة في الحصول على وصف «الأعضاء الداعمين».فيما تم الإعلان على أن المشاركين في اللجان العلمية وجَّهوا بأن تُصدِر رابطة الجامعات الإسلامية دليلًا تعليميّاً للمناهج الإسلامية لكافة المراحل الدراسية، وأن تُصدِرَ دليلًا إرشاديًّا للتحصين الفكري، وموسوعةً للقيم الإسلامية.وقد توالت كلمات المتحدثين من قيادات الرابطة، ثم أُحيطَ المؤتمر العام بقرارات رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، القاضية بالتعيين في المناصب القيادية في الرابطة، لكل من: الدكتور سامي محمد ربيع الشريف؛ أمينًا عامًّا للرابطة، والدكتور محمد الحمليلي بشايري؛ نائبًا للرئيس لتطوير التعليم، والدكتور سلامة جمعة داود؛ نائبًا للرئيس للبحث العلمي، والدكتور نبيل محمد توفيق السمالوطي؛ أمينًا عامًّا مُساعداً للشؤون الأكاديمية، والدكتور نورهان السيد الشيخ؛ أمينًا عامًّا مُساعدًا للعلاقات الخارجية. وبارك المؤتمر العام ما قرَّره الرئيس، وسألَ الله تعالى لهم النجاح والتوفيق.الشيخ الدكتور العيسى:رابطة الجامعات أهم وأقوى حلقات الوصل الأكاديميةتضطلع الرابطة بأفقها الجديد بمسؤوليات عالمية نوعيةالنظام الجديد يتيح للرابطة توسيع مهماتها ونشاطاتها حول العالم