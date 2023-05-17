حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، محلات الأسماك من الغش في بيع الأسماك الطازجة والمجمدة، أو التهاون في الاشتراطات الصحية للعاملين، وحددت الوزارة مواصفات الأسماك الطازجة، وفقاً للدليل الإرشادي، مشددة على إيقاع العقوبات على المخالفين. وطبقاً للدليل، تقع محلات إعداد وتجهيز الأسماك في الدور الأرضي، وعدم اتصال المحل بمحل آخر مجاور، ويمنع التغيير في مساحة المنشأة بالزيادة أو النقصان مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد أخذ الموافقة، وأن يصنع الثلج المستخدم في ملامسة الأغذية أو الأسطح الملامسة للأغذية بشكل مباشر من مياه صالحة للشرب، وتبريد المحل بتهوية طبيعية أو صناعية أو كليهما لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن 20 درجة مئوية، على أن يتم تخزين المنتجات السمكية على رفوف ستانلس ستيل أو بلاستيكية غير قابلة للصدأ، وفي حالة عرض بيع الأسماك يجب توفير عدد كاف من الثلاجات تراوح درجة حرارتها من 1 إلى 3 درجات مئوية، وثلاجات تجميد درجة حرارتها - 18 درجة مئوية.وشدد الدليل على عدم استخدام الألواح الخشبية أو السكاكين بمقابض خشبية في كافة العمليات التي تتم في المنشأة وتستبدل بألواح وسكاكين بمقابض مصنوعة من اللدائن، وتكون سيارات نقل كراتين العبوات من النوع الذي يستخدم الكهرباء أو البطاريات، ويمنع استخدام سيارات الديزل أو البنزين داخل المنشأة على أن تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، وعمل صيانة دورية للمبنى من الداخل والخارج. كما جاء في الدليل عدم نقل الأسماك في سيارات لا تحتوي على جهاز تبريد أو تجميد نهائياً مع وجود مؤشر لقياس درجة الحرارة، ويشترط عدم وجود مياه داخل صناديق حفظ الأسماك في سيارات النقل وبنسبة لا تزيد على 50% من كمية الثلج، ويخزن كل صنف على حدة في صندوق مستقل ولا يجوز خلط أصناف الأسماك مع بعضها أثناء التخزين وأثناء عرضها، ويتم تخصيص قسم للأسماك المحلية وقسم للأسماك المستوردة، وعدم غمر المنتجات السمكية كافة في المياه نهائياً.