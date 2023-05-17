رأس أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة الأمير فهد بن سلطان، بمنفذ حالة عمار أمس، اجتماع لجنة الحج وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.وفي بداية الاجتماع، أكد أمير منطقة تبوك، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وقال: إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعاً في المملكة العربية السعودية، وتشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام. ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة، التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات، والتي تأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار. بعد ذلك، اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي (الإثنين)، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وفي بداية الاستقبال، رحب بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.