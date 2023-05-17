ويعتبر الحسين من الكفاءات الوطنية المميزة.

صدر قرار مجلس الوزراء (الثلاثاء) بترقية المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالوزارة.وأعرب الحسين عن سعادته بهذا القرار، مؤكدا أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مبيناً أن هذه الخطوة تعبر عن ثقة القيادة في الكفاءات الوطنية، سائلا الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الدين والوطن.