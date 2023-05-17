دانت رابطة العالم الإسلامي جريمتَيْ اقتحام سفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على ضرورة احترام المواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحمايةَ والسلامةَ لمقرّات البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية، مشدداً على ضرورة التزام الأطراف السودانية بما تمّ الاتفاق عليه من تعهداتٍ وفق «إعلان جدة» الأخير، تمهيدًا للوصول إلى وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.