حققت المملكة إنجازاً متميزاً في قطاع السياحة؛ إذ حققت قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالاً للسياح الدوليين، لتتقدم 12 مركزاً، وتصل إلى المركز 13 في 2022 مقارنة بالمركز 25 في 2019، إذ وصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى المملكة 16.6 مليون سائح لجميع الأغراض بعام 2022، وفق التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

كما تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزاً لتصل إلى المركز 11 في 2022 مقارنة بالمركز 27 في 2019 على مستوى العالم، وفق تقرير باروميتر السياحة العالمية لمايو 2023 الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

وواصلت المملكة إنجازاتها الدولية في مجال السياحة، إذ استقبلت المملكة نحو 7.8 مليون سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من 2023، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً لتحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بالمدة نفسها من 2019، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال المدة، وفقاً لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.

وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذا الإنجاز يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، تتويجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، بالسعي من أجل تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، ورفع إسهامها في الناتج الإجمالي المحلي وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار الخطيب إلى أن تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج في الدول المستهدفة، وتنوع الخيارات والوجهات السياحية بالمملكة كانت من أسباب تحقيق هذه الإنجازات.

وأكد أن الوزارة ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بجعل المملكة وجهة سياحة عالمية.

يذكر أن المملكة حققت في وقت سابق إنجازاً جديداً ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) إذ قفزت عالمياً إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019.