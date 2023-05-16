اختتمت المملكة، ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في دورته الثامنة عشرة، الذي نُظِّمَ في الفترة بين 8 حتى 12 مايو الجاري بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف مناقشة حلول ومقترحات حماية الغابات واستدامتها.وعلى هامش المنتدى، عقد المركز حدثًا جانبيًّا ركز خلاله على تحسين الغطاء النباتي للأغراض البيئية من خلال مبادرة السعودية الخضراء، كما سلط الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN الضوء على فرص استعادة النظم الإيكولوجية للغابات، إضافة إلى مبادرة مجموعة العشرين العالمية للأراضي.وتناول المركز خلال الجلسات، المبادرات والخطط الطموحة والإنجازات المتعلقة بتنمية الغابات وحمايتها واستدامتها في إطار مبادرة السعودية الخضراء، أهمها تبني المركز مبادرة زراعة 60 مليون شجرة وتأهيل 300 ألف هكتار من أراضي الغابات والوديان، إضافة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للغابات والبرامج والمشاريع المنجزة في مجال الغابات، كما تم التطرق إلى استضافة السعودية مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2024م.ولاقى الحدث تفاعلًا وإقبالًا كبيرًا من قبل وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شملت السفراء وممثلي الدول والمنظمات، الذين أبدوا إعجابهم الكبير بالحدث، واصفين مخرجاته بالعمل الطموح والمنجزات البيئية المهمة للمملكة العربية السعودية.تبادل الخبرات في مكافحة الحرائقاجتمع الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الوفد السعودي الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر مع رئيس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات؛ وتم استعراض مهمات وأعمال المركز، والخطط والمبادرات التي يعمل عليها، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين منتدى الأمم المتحدة للغابات والمركز؛ لتحقيق استدامة الغابات. فيما أبدت رئيس المنتدى رغبتها في زيارة المملكة، والاطلاع على الجهود المبذولة والمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي عمومًا، كما عقد العبدالقادر اجتماعًا آخر مع كبير المفتشين ونائب رئيس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات إسماعيل بيلن لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة حرائق الغابات، الذي أشاد بجهود المملكة في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.حماية ومراقبة الغاباتشهدت الجلسات الأخيرة للمنتدى مشاركة أعضاء الوفد السعودي؛ وأوضح عضو الوفد السعودي المهندس سمير ملائكة خلال مشاركته في جلسة بعنوان «الأنشطة المتعلقة باليوم الدولي للغابات» دور المملكة في تعزيز الاحتفال باليوم الدولي للغابات؛ لما له من أهمية كبرى في رفع الوعي الغابي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على أهمية الحفاظ على الغابات بمشاركة المجتمع المحلي؛ كونه عنصرًا أساسيًّا في استدامه الغابات ومكافحة التصحر، إضافة إلى التشجيع على التشجير داخل الغابات من خلال الاتفاق مع المجتمع المحلي على تنفيذ مشاريع التشجير الغابي، والاستفادة من الخبرات الدولية والدراسات في إعداد برامج خاصة في حماية ومراقبة الغابات ومعرفة أثرها على صحة الإنسان والبيئة.وفي جلسة أخرى بعنوان «المراقبة والتقييم والتقارير»، تطرقت الدكتورة أمل الداعج لجهود المملكة في إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، وتعيين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كنقطة اتصال للتقييم العالمي لموارد الغابات (FRA)، وكذلك دعم المملكة للأهداف العالمية للغابات، وأهمية المراقبة والتقييم المنتظم على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.قوانين لمنع الاحتطابشارك الدكتور صالح آل زمانان في جلسة بعنوان «الممارسات التي تسبب تدهور الغابات والمقترحات»، أكد فيها جهود السعودية في الحفاظ على الغابات واستدامتها، عبر سن قوانين لتنظيم الرعي ومنع الاحتطاب لضمان استدامة الغابات، وإشراك المجتمعات المحلية والجمعيات البيئية والمتطوعين؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الوعي البيئي، كما قدم الدكتور صالح مقترحًا لإضافة بند يهتم بغابات الأراضي الجافة في المنتدى اللاحق.وحول ظاهرة حرائق الغابات، سلَّط المستشار قتيبة السعدون من وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوء على ظاهرة حرائق الغابات ووجوب التصدي لها ولآثارها السلبية على استدامة الغابات والنظام الغابي والتنوع الأحيائي، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل المعلومات والخبرات، وأن تحذو الدول حذو المملكة في التصدي لحرائق الغابات ومعالجة آثارها، وذلك بإعادة تأهيل الغابات الجبلية المحترقة عبر زراعة مئات الآلاف من الأشجار والشجيرات المحلية.