وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي ذات الجلسة تداول الأعضاء تقرير وزارة النقل وطالب الدكتور تركي مشهور العنزي الوزارة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات دون طيار في الخدمات اللوجستية في القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الإطار التشريعي لاستخدامها بشكل أمن وفعال.فيما أشارت الدكتورة سامية بخاري في مداخلتها إلى أن حوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحوادث الجمال ما زالت تتكرر، وخسارة الأرواح لم تعد مقبولة، مطالبةً الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.من جانبه، أكد محمد المزيد أهمية أن تدرس الوزارة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذاة الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول.فيما طالب فضل البوعينين، خلال مداخلته، بسرعة إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم لأهميته الإستراتيجية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة؛ لضمان جودة مشروعات الطرق وتنفيذ موازين إلكترونية ذكية قادرة على قياس وزن الشاحنة أثناء حركتها.وفي مداخلة له، طالب الدكتور حسين الشريف وزارة النقل بإعادة تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحددة لها من الجهات المختصة بحيث يكون دخولها على دفعات وبأعداد محددة تتناسب مع طاقة الطرق والكثافة المرورية.وطالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتمويل تنفيذ مشاريع التأهيل والإحلال لمرافقها والأصول التابعة لها ولمعالجة تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية في مدنها من خلال إصدار سندات حكومية.ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مد خطوط أنابيب نقل النفط الخام من مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومنها إلى المناطق المجاورة لنقل المشتقات البتروكيميائية، لزيادة الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز مصفاة جازان للوصول إلى أقصى قدراتها الإنتاجية وزيادة تفعيل ميناء جازان الصناعي، والاستفادة من موقعه الإستراتيجي وميزاته النسبية الأخرى.وطالب المجلس ضمن قراره الهيئة بتقديم المزيد من الحوافز لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنفاق على البنى التحتية فيها.دعا الشورى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تطوير آليات التواصل الرقمية وأتمتة عملياتها مع الفئات المستهدفة وتطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات الجهات في تفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، وبما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.كما طالب المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسة لتطوير أدائها في التخطيط والتنفيذ، ومدى تأثير العوامل (الخارجية والداخلية) على الأداء، ووضع الحلول اللازمة لصناعة التميز في منظومة التجارة الخارجية، وآليات تنفيذ مخرجات الدراسة ومتابعتها. وطالب المجلس الهيئة بالتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في القارة الأفريقية وتأسيس مجالس أعمال سعودية مشتركة مع الدول الأفريقية (غير العربية والإسلامية)، لتعزيز حجم التجارة البينية ونفاذ الصادرات السعودية لأسواق تلك الدول.وافق مجلس الشورى في قرار آخر على توصيات تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية، وطالب في قراره بزيادة التعريف الإعلامي بمبادراته، ومهماته، واختصاصاته، وإنجازاته وتحسين المؤشر الأول من مؤشري الأداء الرئيسة للمركز «متوسط عدد أيام التصفية».ودعا المجلس في قراره المركز إلى العمل على استكمال مراجعة هيكله التنظيمي وتطويره، بما يتلاءم مع حجم أعمال المركز والمهمات والمسؤوليات المناطة به. وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل وتقريراً للمؤسسة العامة للريِّ. وأكد المهندس مفرح الزهراني أهمية الاستفادة من المياه المعالجة في مشروع مبادرة السعودية الخضراء، ويمكن تطبيق نموذج للتشجير في إحدى المحطات مما يؤدي إلى تحسين البيئة والقضاء على التلوث وتطبيق النموذج على كافة المناطق.وطالب المهندس محمد العلي المؤسسة بوضع مؤشرات للأعمال والمنجزات في كل منطقة من مناطق المملكة لمتابعة تطور العمل فيها وتحديد النقص والدعم اللازم لها والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لضمان جودة المياه المتجددة المسلمة للمستفيدين.