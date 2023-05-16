يرأس أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمنفذ حالة عمار، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، اجتماع لجنة الحج بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.وسيتم خلال الاجتماع، الاطلاع على استعدادات الإدارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، ومدى جاهزية كل إدارة والتأكيد على حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.