تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب (1,395,930) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.وأوضحت الهيئة، أنه وردت إرسالية عبارة عن «ألواح خشبية»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف الألواح الخشبية.وأفادت الهيئة، أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض عليه وهو شخص واحد.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.ودعت الهيئة في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.