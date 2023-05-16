استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدليل الفني لنشاط تربية النحل، الذي يهدف إلى استكمال المواد المنظمة حسب (فصل المناحل)، لأخذ الآراء حول تنظيم صناعة نحل العسل وترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون الإضرار بها، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والموارد المتاحة.​وتضمن الدليل تصاريح النحالين، وتمنح الوزارة تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل (تصريح نحال)، وتتولى الإشراف على هذه المهنة وتنظيمها، على أن يسمح للمواطنين فقط بمزاولة مهنة تربية النحل، ويشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم في بوابة الخدمات الإلكترونية (نما)، والتقدم بطلب تصريح مزاولة المهنة (تصريح نحال) من خلال البوابة. وبحسب الدليل، يسمح للمواطنين فقط بحيازة مناحل الأفراد، ويشترط على جميع النحالين تسجيل بيانات مناحلهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب الترخيص في البوابة، وذلك تبعاً للنطاق الإداري المتواجد به منحل المستثمر يتولى المكتب بالمحافظة أو الوحدة بالمركز الإجراءات المبدئية لمنح التراخيص وعمليات الكشف الميداني على المناحل.وبين الدليل، أنه يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل، ويشترط لمنحل الأفراد الثابت إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع.ومنع الدليل استيراد نوع النحل الآسيوي Apis cerana ونوع النحل الهندي العملاق (Apis dorsata)، إلا لأغراض البحث العلمي عن طريق الجهات العلمية ومراكز الأبحاث وبموافقة الوزارة، كما يمنع استيراد الملكات أو الطرود من السلالات الأفريقية (Apis mellifera capensis) و(Apis mellifera scutellata).التراخيص واشتراطات المناحليسمح باستيراد ملكات النحل منفردة في أقفاص وإرسال الملكات مع شغالات مصاحبة، ويشترط إرفاق شهادة منشأ وشهادة صحية بخلو النحل و/‏ أو الملكات المستوردة من أية أمراض أو آفات، على أن يكون تاريخ إصدار الشهادة الصحية لا يزيد على أسبوعين من تاريخ الوصول، ويتم فحص عينات نحل بالغ تؤخذ من طرود النحل أو الشغالات المصاحبة للملكات في المنفذ، للتأكد من خلوها من الأمراض أو الآفات، خصوصاً الآفات الخطيرة مثل حلم الفاروا، أو خنفساء الخلية الصغيرة، أو مرض النوزيما سيرانا أو أي أمراض أخرى تحددها الوزارة.