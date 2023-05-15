بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، إلى أخيه رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، خلال استقبال الرئيس الموريتاني له، بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

وفي بداية الاستقبال نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى رئيس موريتانيا، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

فيما حمله، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي المزيد من الرفعة والنماء.

كما جرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.