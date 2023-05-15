استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جدة، اليوم (الإثنين)، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الألمانية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية منها.

وأبدت وزيرة خارجية ألمانيا شكر وتقدير بلادها لما قامت به المملكة من عمليات إجلاء لرعايا ألمانيا من السودان، منوهةً بالكفاءة العالية للجهات السعودية في نجاح هذه العمليات.

عقب ذلك عقد الجانبان، جلسة مباحثات رسمية تطرقا خلالها إلى أهمية بذل كافة الجهود على جميع المستويات والأصعدة لتحقيق الرؤى المشتركة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود البلدين في إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى ألمانيا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.