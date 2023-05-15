خطف الموت الفنان فهد الحيان بعد تأثره بعارض صحي مفاجئ، وتوفي عن 52 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة، رسخت في ذاكرة جماهيره بشخصيات متعددة أشهرها رويشد و غشمشم وبدر الدجى، وسيصلى عليه عصر (الثلاثاء) بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود على طريق الرياض- حائل



كانت بدايته الفنية عام 1994 في عدد من المسلسلات أشهرها مسلسل طاش ما طاش، الذي عرفه الجمهور من خلاله.

واستقل بذاته فنياً عام 2006 عندما أنتج مسلسل «غشمشم» وقام ببطولته خلال ستة مواسم.

وطوى عقدين من العطاء الفني قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية، واجه منعطفات صعبة في حياته من بينها وفاة شقيقه بخطأ طبي، قرر بعدها الاعتزال لكنه عاود نشاطه الفني بعد ذلك..

لمع نجمه من جديد عبر «تيك.توك» وكانت آخر تصريحاته المثيرة رفضه المشاركة في «طاش العودة» بسبب محدودية أدواره.

ولد الفنان فهد بن محمد بن ناصر الحيان في 22 مارس 1971، متزوج وله ثلاثة أولاد، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خاصة أنه كان يشارك دائمًا في المسرح المدرسي، وكان محبوباً من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه، ومنذ ذلك الحين وبدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات الواحدة تلو الأخرى، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا​​، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.

كانت الفرصة الأولى التي تمكن من خلالها من عرض موهبته في جمعية الثقافة والفنون، وانتهت مقابلته بالنجاح، وطلب منه الفنان ناصر القصبي المشاركة معه في مسلسله الكوميدي الشهير طاش ما طاش، فبدأ بالظهور في الموسم الثاني منه، واستطاع بخفة لفت الأنظار إليه، رغم دوره الثانوي، فكانت بداية شهرته الواسعة وتعرف عليه الجمهور في المملكة العربية السعودية.

‏ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006، في الوقت الذي شعر فيه أنه مؤهل للإنتاج، حيث أقدم على إنتاج مسلسل خليجي كامل، وأنتج مسلسل «غشمشم»، عمل فيه بدور مميز وهو دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء، شاركته الفنانة هيا الشعيبي البطولة في خمسة أجزاء.

يذكر أن الفنان أعلن اعتزاله في عام 2014، وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للجمهور، وتساءل العديد منهم عن السبب، ليعود الفنان مرة أخرى ويعتذر عما بدر منه، وصرح أن سبب الاعتزال هو أنه يتعرض للإهمال من هيئة الفن السعودية، وأن زملاءه في الوسط يعاملونه معاملة سيئة، ولكنه عاد إلى الأعمال الفنية ليقدم العديد منها.