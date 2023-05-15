ناقش المجلس المحلي بمحافظة الحرث بجازان في جلسته الثانية للعام الحالي برئاسة المحافظ مقعد السبيعي، تعثر مشاريع المياه في المحافظة منذ أكثر من 10 سنوات، وانتقد المجلس غياب مندوب المياه عن الجلسة، وأكد السبيعي على أهمية اكتمال مشاريع المياه المتعثرة منذ فترة طويلة.

كما ناقش المجلس تعثر مشروع المركز الحضاري مع رئيس بلدية الحرث فهد سويدي، الذي أوضح أن المشروع تم سحبه من قبل الأمانة وهناك عدة مخاطبات لإعادة المشروع.

فيما أكد سويدي على أن هناك عدة مشاريع يتم العمل عليها تخدم العديد من القرى، منها إنشاء الحدائق وتحسين مداخل بعض القرى وإنارة الشوارع.

كذلك تمت مناقشة عودة المدارس مع مندوب التعليم أبوطالب صفحي، الذي أكد أن أمير جازان وجه بإعادة مدارس الحرث والعمل جار على صيانة بعضها، فيما يجري العمل على طرح البقية للصيانة.

وناقش الحضور مع مندوب الإسكان إمكانية إيجاد وحدات سكنية في نطاق المحافظة ليخدم الأسر المحتاجة. وناقش المجلس مع مدير مستشفى الحرث الأخصائي خالد حارثي أهمية توسعة المستشفى وإيجاد أشعة مقطعية وتهيئة سكن الكادر الطبي، فيما غاب مندوب القطاع الصحي الجنوبي عن الجلسة مع الحاجة الملحة لتحسين خدمات المراكز الصحية في المحافظة

وفي نهاية الجلسة أكد أمين المجلس خالد مدخلي أن جميع التوصيات سوف ترفع للإمارة للعمل على تقديم الخدمات لسكان المحافظة.