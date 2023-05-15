بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

وتسلّم الرسالة نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال استقباله، اليوم في أبوظبي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

كما تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.