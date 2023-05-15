أنجزت وزارة العدل من خلال مركز تهيئة الدعاوى 562 ألف عملية، سعيًا لتحسين عملية وجودة تقديم الخدمات العدلية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم من خلال رفع جاهزية ملف القضية وتحسين مخرجاتها وتقليل أمد التقاضي، بما يعزز مستوى رضا المستفيدين.

ويقدم المركز عدداً من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، وندب الخبراء، إضافةً إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وخدمة تهيئة طلبات الإفلاس، من خلال كوادر بشرية مؤهلة تتميز بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية لتشغيل المركز.

ويعمل في المركز 289 باحثة شرعية وقانونية، بالإضافة إلى الخبراء المسجلين في منصة خبرة، الذي يتجاوز عددهم 2200 خبير في تخصصات (الهندسة، والمحاسبة، والمحاماة، والعقار، والآلات والمعدات، والمنشآت الاقتصادية، والمركبات)، إذ يُستعان بهم لدعم عمل المركز، ما يسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة لتحقيق العدالة الناجزة.