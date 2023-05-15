تسلم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود تقريرا عن أعمال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المحافظة والجهود التي تقدمها في القضاء على المخدرات، وذلك خلال استقباله لمدير الإدارة العقيد عادل بن عبدالله الغامدي.

واطلع على تقرير عن أعمال وأنشطة الإدارة، مشددا على تقديم كل مابوسعهم لإنجاح الحملة التي تنفذها الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار السموم بين أبناء الوطن والتنسيق مع جهات الاختصاص لتقديم التوعية بخطر المخدرات على الفرد والمجتمع، مثمنا لرجال مكافحة المخدرات جهودهم في منع انتشارها والوقوف ضد من يحاولون المساس بابناء الوطن.

من جهته قدم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الطائف العقيد عادل الغامدي شكره لمحافظ الطائف على جهوده المتواصلة، مشيرا إلى أن الإدارة نفذت عددا من المعارض في التجمعات السكانية والأسواق بهدف نشر الوعي بين شرائح المجتمع. وأوضح الغامدي أن المعارض تأتي بالتعاون والتكاتف مع عدة جهات حكومية، ليضطلع بدور توعوي ووقائي مُهم للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي أبناء وبنات الوطن اهتماماً فائقاً لحمايتهم من كل ما يؤثر على سلامتهم وصحتهم، حيث تبذل الجهات المختصة جهوداً جبارة لمكافحة آفة المخدرات، مبيناً أن تنظيم معارض توعوية في محافظة الطائف بأضرار المخدرات يمثل أحد دروع الحماية الحصينة للأبناء والبنات وشرائح المجتمع.