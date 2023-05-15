استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدم تقريراً عن أعمال وبرامج وأنشطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نفذتها بالمنطقة خلال الفترة الماضية.‏ونوه أمير منطقة تبوك، بالاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهمات.