أعلنت أمانة محافظة جدة، إلغاء عقد استثمار شاطئ أبحر الجنوبية، المعروف بشاطئ «خور جدة»، والذي تم افتتاحه مطلع شهر شوال الجاري.وكشفت مصادر «عكاظ»، أن إلغاء العقد جاء لعدم التزام مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد، والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة دون رسوم، ووجود مخالفات تمثلت في تسوير الشاطئ.وأوضح المصدر، أن إدارة الموقع عملت على تسوير المشروع وجعلت الدخول عبر البوابات الإلكترونية، الأمر الذي يعني عدم وجود إمكانية دخول مجاني للشاطئ العام، ما يخالف العقد الموقع مع الأمانة. وكانت شكاوى عدة وصلت لأمانة جدة، وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي حول منع الدخول المجاني ‏وفرض رسوم على الخدمات ومنع رواد الشاطئ ومحبي السباحة من الوصول إلى الشاطئ.وأضافت المصادر، أن المستثمر فرض رسوماً قدرها (٦٥ ريالاً) لدخول العامة إلى الشاطئ، رغم أن الأنظمة تفرض دخول العامة إلى تلك المنطقة بشكل مجاني، كما أكدت أن المستثمر تعثر في سداد المقابل المالي لاستثماره الشاطئ وصدرت بحقه عدة غرامات نظير مخالفات عدة. يشار، إلى أن محافظة جدة، شهدت في الرابع من شوال الجاري افتتاح المشروع الذي تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 24 ألف متر مربع وشاطئ سباحة بطول 400 متر. ويضم الشاطئ مرافق عدة وخدمات متكاملة من جلسات خارجية وداخلية وكراسي للتشميس ومجموعة من المطاعم في صالة مكيّفة، بالإضافة إلى أكشاك الآيسكريم والقهوة، كما تضم مرافق الشاطئ غرف تبديل الملابس وغرف الاستحمام ودورات المياه وألعاباً مائية في البحر ومنطقة ألعاب للأطفال، كما تم تخصيص مواقع على الشاطئ للاسترخاء مع وجود نظام صوتي موسيقي يغطي كامل الشاطئ.