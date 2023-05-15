شرعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، في أعمال التهيئة والتجهيز بالمشاعر المقدسة استعداداً لموسم حج العام الحالي.وتتواصل أعمال نظافة المخيمات وأعمال زيادة الأحمال الكهربائية في بعض المواقع تحسباً لارتفاع استهلاك التيار الكهربائي خلال الموسم، علاوة على أعمال تمديدات المياه وصيانة دورات المياه في المشاعر الثلاثة وصيانة خطوط الاتصالات.وتتضمن الأعمال صيانة الشوارع الرئيسية والفرعية وتهيئة الأرصفة ووضع أحواض للأشجار الموجودة في الجزر الوسطية بين الشوارع الرئيسية المؤدية للمشاعر واستكمال أعمال وضع الحواجز حول المخيمات.من جهة أخرى، نفذت الشركة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة رحلات تجريبية على مدار الساعة للتأكد من جاهزية العربات ومحطات التوقف التسع المنتشرة في المشاعر الثلاثة.