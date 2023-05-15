كشفت الوكالة المساعدة للتواصل في وزارة الصحة لـ «عكاظ»، أن عدد مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون للغسل على مستوى المملكة بلغ عددهم ٢٣ ألف مريض، وذلك عن طريق نوعين من الغسل: الدموي، والذي يكون في مراكز الغسل بالمستشفيات الحكومية أو المراكز الخاصة في القطاع الخاص، والغسل البريتوني، وهذا النوع يتم في المنازل بعد تدريب المريض أو ذويه حسب حالة المريض. وأشارت الوكالة، إلى أن مريض الفشل الكلوي يخضع للغسل الدموي بمعدل ٣ مرات أسبوعياً، و١٥٦ غسلة سنوياً، وبالنسبة للغسل البريتوني فيتم بشكل يومي. ولفتت الصحة، إلى أن 63% ممن يخضعون للغسل على مستوى المملكة يتم متابعتهم من خلال مراكز الصحة الحكومية، والمشغلة من شركات مكتب شؤون الخصخصة في الوزارة، منوهةً إلى أن نسبة زيادة المرضى سنوياً عالمياً تراوح من 11 إلى 15%.