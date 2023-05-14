بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، إلى أخيه رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

وسلّم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، خلال استقبال الرئيس العراقي له، اليوم (الأحد).

ونقل السفير الشمري، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس العراقي، وتمنياتهما، لحكومة وشعب العراق الأمن والاستقرار، فيما حمَّله الرئيس العراقي تحياته وتقديره لهما على الدعوة الكريمة.