وسلّم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، خلال استقبال غزالي له مساء أمس.

ونقل السفير الزايد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما للحكومة والشعب القمري الأمن والاستقرار، فيما حمله تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية لرئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها المملكة في مايو الجاري.