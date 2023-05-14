استعرض رئيس جمهورية غواتيمالا الرئيس أليخاندرو جياماتي، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على هامش المشاركة في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي، علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس غواتيمالا، وتمنياتهما لحكومة وشعب غواتيمالا الصديقة الأمن والاستقرار، فيما حمَّله رئيس غواتيمالا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمنياته لحكومة وشعب السعودية المزيد من التقدم ودوام الرُّقي والنماء.من جهة ثانية، تلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس، من نظيره وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية.